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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير العمل: الدولة حريصة على الاستمرار في حماية ورعاية عمالها في الداخل والخارج

وزارة العمل
وزارة العمل

قال حسن شحاتة وزير العمل، إن الدولة المصرية وهي تبني جمهوريتها الجديدة حريصة على الاستمرار في حماية ورعاية عمالها في الداخل والخارج، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" ستكون واحدة من أدوات الدولة لرعاية وحماية عمالها وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، وأنها ستكون نواة لتأسيس عدد من الوحدات الفرعية في مختلف المحافظات لتقديم الخدمات التوعوية للمصريين الراغبين بالعمل بالخارج في كل أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير العمل حسن شحاته، صباح اليوم الأحد، وحدة توجيه ما قبل المُغادرة، المُلحقة بمبنى الوزارة القديم في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر بالقاهرة، وذلك بحضور السفير كريستيان بُيرجير، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وكارلوس اوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، وممثلين عن  منظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة.

وأكد الوزير، أن هذه الوحدة  تأسست في إطار برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM) وهو البرنامج الذي يهدف إلى تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين بتطوير وتنفيذ سياسات متماسكة وشاملة، ويتم  تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي  بدعم من الاتحاد الأوروبي.

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