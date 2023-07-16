وزير العمل: وحدة توجيه ما قبل المغادرة تخدم الشباب الراغب فى العمل بالخارج

قال حسن شحاتة وزير العمل، إن مصر اليوم أمام حدث مُهم وهو إطلاق وحدة "توجيه ما قبل المغادرة"، ليس فقط كونه سوف يخدم الشباب المصري الراغب في العمل في الخارج، ولكن أيضًا كونه نموذجًا للتعاون مع شركائنا الاجتماعيين، والذين نتشرف بحضورهم اليوم على أرض مصر.

وأضاف وزير العمل في كلمته خلال افتتاح الوحدة، أن أهميتها تكمن في ضمان بداية آمنة لرحلة هجرة الأيدي العاملة من خلال تقديم خدمات توعوية للعمالة المُرشحة للعمل بالخارج، ولضمان الحفاظ على حقـوقهم وحمايتهم ورعاية مصالحهم عن طريق تقديم خدمات التدريب والتوجيه والإرشاد بما يساعدهم على الاندماج في المجتمع بدولة المَقصِد، فضلًا عن حمايتهم من التعرض لأي شكل من أشكال الاستغلال أو الاحتيال، بالإضافة إلى دورها في التنسيق والتعاون مع كل الجهات الوطنية الفاعلة في هذا المجال لتوحيد الجهود والرؤي الوطنية.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير العمل حسن شحاتة، صباح اليوم الأحد، وحدة توجيه ما قبل المُغادرة، المُلحقة بمبنى الوزارة القديم في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر بالقاهرة، وذلك بحضور السفير كريستيان بُيرجير، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وكارلوس أوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة.