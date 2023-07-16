ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير العمل: وحدة توجيه ما قبل المغادرة تخدم الشباب الراغب فى العمل بالخارج

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

قال حسن شحاتة وزير العمل، إن مصر اليوم أمام حدث مُهم وهو إطلاق وحدة "توجيه ما قبل المغادرة"، ليس فقط كونه سوف يخدم الشباب المصري الراغب في العمل في الخارج، ولكن أيضًا كونه نموذجًا للتعاون مع شركائنا الاجتماعيين، والذين نتشرف بحضورهم اليوم على أرض مصر.

وأضاف وزير العمل في كلمته خلال افتتاح الوحدة، أن أهميتها تكمن في ضمان بداية آمنة لرحلة هجرة الأيدي العاملة من خلال تقديم خدمات توعوية للعمالة المُرشحة للعمل بالخارج، ولضمان الحفاظ على حقـوقهم وحمايتهم ورعاية مصالحهم عن طريق تقديم خدمات التدريب والتوجيه والإرشاد بما يساعدهم على الاندماج في المجتمع بدولة المَقصِد، فضلًا عن حمايتهم من التعرض لأي شكل من أشكال الاستغلال أو الاحتيال، بالإضافة إلى دورها في التنسيق والتعاون مع كل الجهات الوطنية الفاعلة في هذا المجال لتوحيد الجهود والرؤي الوطنية.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير العمل حسن شحاتة، صباح اليوم الأحد، وحدة توجيه ما قبل المُغادرة، المُلحقة بمبنى الوزارة القديم في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر بالقاهرة، وذلك بحضور السفير كريستيان بُيرجير، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وكارلوس أوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة.

الأكثر قراءة

رفعت الجلسة.. محامية المعادي بالكفن بدلا من الروب بعد دهسها أمام "الاقتصادية" (صور)

مصاريف تجديد جواز السفر 2023.. الخطوات والرسوم

الداخلية: ضبط السيارتين المسروقتين من أمام قسم شرطة برانى فى مطروح

الصور الأولى لعقار رشيد المنهار

عقار رشيد.. استخراج جثتين وارتفاع أعداد المصابين لـ9

أسعار تذاكر قطارات VIP من القاهرة لأسوان الدرجة الأولى والثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»