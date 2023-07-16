وزير التعليم لطلاب الثانوية: التميز يكمن فى قدرتك على الإبداع

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كلمة لطلاب المرحلة الثانوية بشأن نتائج الامتحانات والمجاميع المؤهلة للالتحاق بالكليات، قائلاً: "في الثانوية العامة كان حلمي أن أصبح طبيبًا، لكن مجموعي لم يساعدني، لذا التحقت بكلية التربية وأصبحت مدرسًا متميزًا في الكيمياء".

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الحادية عشر للوزارات التي تنظمها القوات المسلحة ممثلة في قوات الدفاع الشعبي، اليوم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم؛ في إطار استراتيجية تنمية الولاء والانتماء والهوية المصرية لدى الطلاب.

وأضاف "حجازي" أنه بعد ذلك استكمل دراسته حتى حصوله على درجة الماجستير والدكتوراة، ثم انتقل للعمل بالمراكز البحثية بوزارة التربية والتعليم، وتدرج حتى صار أستاذًا دكتورًا محاضرًا في مختلف الجامعات العربية.

وأضاف الوزير: "التميز يكمن في قدرتك على فعل ما لا يستطيعه غيرك، وأن تبدع وتتميز في ما تحب".