ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم لطلاب الثانوية: التميز يكمن فى قدرتك على الإبداع

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كلمة لطلاب المرحلة الثانوية بشأن نتائج الامتحانات والمجاميع المؤهلة للالتحاق بالكليات، قائلاً: "في الثانوية العامة كان حلمي أن أصبح طبيبًا، لكن مجموعي لم يساعدني، لذا التحقت بكلية التربية وأصبحت مدرسًا متميزًا في الكيمياء".

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الحادية عشر للوزارات التي تنظمها القوات المسلحة ممثلة في قوات الدفاع الشعبي، اليوم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم؛ في إطار استراتيجية تنمية الولاء والانتماء والهوية المصرية لدى الطلاب.

وأضاف "حجازي" أنه بعد ذلك استكمل دراسته حتى حصوله على درجة الماجستير والدكتوراة، ثم انتقل للعمل بالمراكز البحثية بوزارة التربية والتعليم، وتدرج حتى صار أستاذًا دكتورًا محاضرًا في مختلف الجامعات العربية.

وأضاف الوزير: "التميز يكمن في قدرتك على فعل ما لا يستطيعه غيرك، وأن تبدع وتتميز في ما تحب".

الأكثر قراءة

رفعت الجلسة.. محامية المعادي بالكفن بدلا من الروب بعد دهسها أمام "الاقتصادية" (صور)

الداخلية: ضبط السيارتين المسروقتين من أمام قسم شرطة برانى فى مطروح

مصاريف تجديد جواز السفر 2023.. الخطوات والرسوم

عقار رشيد.. استخراج جثتين وارتفاع أعداد المصابين لـ9

الصور الأولى لعقار رشيد المنهار

الظهور الأول لكريم عبدالعزيز بلوك "حسن الصباح" فى "الحشاشين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»