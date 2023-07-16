الحبيب الجفرى: مصر رمانة الميزان وعمود الخيمة للمنطقة

أكد الشيخ الحبيب علي الجفرى، أن مصر أكبر من حجمها ومن مواطنيها ودولتها وأى نظام أو رئيس يحكمها، لأن الله قدر لها أن تكون رمانة الميزان وعمود الخيمة للمنطقة.

جاء هذا خلال الندوة التثقيفية الحادية عشرة للوزارات، التى تنظمها القوات المسلحة ممثلة فى قوات الدفاع الشعبى، اليوم الأحد، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم؛ فى إطار استراتيجية تنمية الولاء والانتماء والهوية المصرية لدى الطلاب.

وأضاف الجفرى، أن الله قدر أن يولد هذا البلد وتتأثر به المنطقة، وإذا نجح ستنجح المنطقة، لكن إن تعثر ستنجح مخططات إفشال الدول المجاورة.

وقال الجفرى، إن أهم ما يميز المصريين أن لهم وطنا وجيشا له عقيدة وطنية واحدة، قائلا: "أنا من بلد من بعد وطنا- اليمن- وإن كان من أعرق البلدان تاريخا، الجيش فى بلدى يحارب بعضه".

وأضاف: " أنا قضيت أكثر من 80% من عمرى خارج وطنى، وأعرف معنى ألا يكون لك وطن، فمهما حققت من نجاحات خارج وطنك، لا بد أن تشعر أن هناك شيئا ينقصك من السعادة، وكل المشكلات تهون أمام كأس ذل تتجرعه خارج وطنك، وأى مسافر حتى لو نجح أو حصل على جنسية أخرى سيظل غريبًا بعيدًا عن وطنه".