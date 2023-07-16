ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الحبيب الجفرى: مصر رمانة الميزان وعمود الخيمة للمنطقة

الندوة التثقيفية
الندوة التثقيفية

أكد الشيخ الحبيب علي الجفرى، أن مصر أكبر من حجمها ومن مواطنيها ودولتها وأى نظام أو رئيس يحكمها، لأن الله قدر لها أن تكون رمانة الميزان وعمود الخيمة للمنطقة.

جاء هذا خلال الندوة التثقيفية الحادية عشرة للوزارات، التى تنظمها القوات المسلحة ممثلة فى قوات الدفاع الشعبى، اليوم الأحد، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم؛ فى إطار استراتيجية تنمية الولاء والانتماء والهوية المصرية لدى الطلاب.

وأضاف الجفرى، أن الله قدر أن يولد هذا البلد وتتأثر به المنطقة، وإذا نجح ستنجح المنطقة، لكن إن تعثر ستنجح مخططات إفشال الدول المجاورة.

وقال الجفرى، إن أهم ما يميز المصريين أن لهم وطنا وجيشا له عقيدة وطنية واحدة، قائلا: "أنا من بلد من بعد وطنا- اليمن- وإن كان من أعرق البلدان تاريخا، الجيش فى بلدى يحارب بعضه".

وأضاف: " أنا قضيت أكثر من 80% من عمرى خارج وطنى، وأعرف معنى ألا يكون لك وطن، فمهما حققت من نجاحات خارج وطنك، لا بد أن تشعر أن هناك شيئا ينقصك من السعادة، وكل المشكلات تهون أمام كأس ذل تتجرعه خارج وطنك، وأى مسافر حتى لو نجح أو حصل على جنسية أخرى سيظل غريبًا بعيدًا عن وطنه".

الأكثر قراءة

رفعت الجلسة.. محامية المعادي بالكفن بدلا من الروب بعد دهسها أمام "الاقتصادية" (صور)

مصاريف تجديد جواز السفر 2023.. الخطوات والرسوم

الداخلية: ضبط السيارتين المسروقتين من أمام قسم شرطة برانى فى مطروح

الصور الأولى لعقار رشيد المنهار

عقار رشيد.. استخراج جثتين وارتفاع أعداد المصابين لـ9

أسعار تذاكر قطارات VIP من القاهرة لأسوان الدرجة الأولى والثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»