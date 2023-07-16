حجازي: نسعى لتطوير التعليم لإتاحة الفرص المتعددة في امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تسعى من خلال تطوير منظومة التعليم، للتحول من امتحان الفرصة الواحدة بالثانوية العامة، للفرص المتعددة، لإتاحة الفرصة للطلاب للحصول على أكثر من فرصة امتحانية وتحقيق أفضل المعدلات.

جاء هذا خلال الندوة التثقيفية الحادية عشر للوزارات، التي تنظمها القوات المسلحة ممثلة في قوات الدفاع الشعبي، اليوم الأحد، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم؛ في إطار استراتيجية تنمية الولاء والانتماء والهوية المصرية لدى الطلاب.

وأكد الوزير أن نظام الثانوية العامة الحالي يمثل عبء وإرهاق على الطالب وأسرته، ولا بد من تغييره مع وصول نظام التعليم الجديد للمرحلة الثانوية.

ولفت إلى أن يوم 6 أغسطس المقبل سيشهد عقد الملتقى الأول لوضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، وفق المنظور العالمي، في إطار نظام التعليم الجديد 2.0، وبعد الانتهاء من تطوير مناهج الإعدادية يبدأ تطوير مناهج المرحلة الثانوية.