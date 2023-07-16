التحقيقات مع عصابة الشرطة المزيفة: استولوا على 2.3 مليون جنيه من محاسب مقابل عدم سجنه

تواصل نيابة القاهرة الجديدة التحقيق مع تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة واستولى على 2 مليون و300 ألف جنيه من محاسب بشركة مقاولات، وواجهت النيابة المتهمين بالمجني عليه الذي تعرف عليهم واتهمهم بالسرقة.

وقال المجني عليه إن المتهمين خدعوه بخطاب مزور من النيابة مختوم بختم مزور وادعوه أن له قضايا ومطلوب ضبطه وإحضاره.

وأضاف المجني عليه أنه أثناء ممارسة عمله داخل الشركة فوجيء بـ8 أشخاص يرتدون زي رجال الشرطة وبعضهم بدونه ويحملون أسلحة ويستقلون سيارة ميكروباص ثم اصطبحوه بدعوي اخذه الي قسم الشرطة للتحقيق معه في شكاوي ادعوا انها ضده.

وأشار المجني عليه أنه انصاع لهم كونه صدق أنهم رجال شرطة وبعد ركوبه معهم السيارة توقفوا في وسط الطريق وقالوا له انهم لديهم طريقة وحل قائلين له “بص إحنا عندنا ليك حل بدل بهدلة الحجز والقسم وتبات مع المسجلين انت تدفع 2 مليون جنيه واحنا هنتصرف في الشكاوي دي ” فوافق الأول خوفا من السجن.

وأضاف المحاسب أنه بالفعل قام بتحويل مبلغ 2 مليون جنيه من حساب الشركة التي يعمل بها.

واوضح المجني عليه أمام النيابة العامة أن صاحب الشركة اكتشف الواقعة وواجهه بالأمر فاعترف له بما حدث ثم توجه إلي قسم الشرطة وعندما دخله وجد ضباطه وأفراده أشخاصا مختلفين عن هؤلاء الذين ضبطوه داخل الشركة وحول لهم المبلغ المالي.

وأبلغ بما حدث لرجال الأمن الذين أبلغوا مباحث الأموال العامة وتم ضبط المتهمين وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة.

وقال 2 من المتهمين إنهم علموا أن المحاسب استولى على مبلغ مالي من الشركة خلسة، فقرروا الاستيلاء عليه منه لصالحهم، لذلك اتفقوا مع باقي المتهمين على استئجار سيارة ميكروباص وانتحال صفة رجال الشرطة.

وأضاف المتهمان أنهما بالفعل اتفقا مع 8 متهمين آخرين على تنفيذ الخطة، وأنهما توجها إلى الشركة وألقيا القبض على المحاسب بتهمة صدور أمر ضبط وإحضار له بناءً على شكوى مقدمة ضده.

وأضاف باقي المتهمين أنهم أثناء سيرهم في الطريق طلبوا منه مبالغ مالية مقابل إنهاء تلك الشكوى وإطلاق سراحه، فوافق المحاسب وتوجهوا معه لأحد البنوك وقام بتحويل مليون و150 ألف جنيه على دفعتين لصالح حساب أحدهم.

وتابع المتهمان أن المحاسب قام بسحب 150 ألف جنيه من ماكينة السحب وأعطاها لهم، ثم اصطحبوه مرة أخرى داخل السيارة، وأثناء تواجده معهم داخل السيارة قام بتحويل مبلغ مليون جنيه أخرى من خلال تطبيق بنكى لصالح حساب شركة تابعة لأحدهم، وقاموا بإطلاق سراحه.

وأشار المتهمون إلى أنهم قاموا بتقسيم المبالغ المالية فيما بينهم.

وكان قسم شرطة التجمع الأول بـ مديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (محاسب بشركة مقاولات بدائرة القسم) بقيام 6 أشخاص مجهولين بالحضور للشركة محل عمله وادعوا بأنهم رجال شرطة وقاموا باصطحابه داخل سيارة "ميكروباص" بدعوى صدور أمر ضبط وإحضار له بناءً على شكوى مقدمة ضده، وحال سيرهم طلبوا منه مبالغ مالية لإنهاء تلك الشكوى وإطلاق سراحه، وفى سبيل ذلك توجهوا لأحد البنوك وقام بتحويل مليون و100 ألف جنيه على دفعتين لصالح حساب أحد الأشخاص، وسحب مبلغ 150 ألف جنيه وإعطائه لهم، وعقب ذلك، قام بتحويل مبلغ مليون جنيه أخرى من خلال تطبيق بنكى لصالح حساب إحدى الشركات، وقاموا بإطلاق سراحه، ولدى توجهه لسيارته اكتشف (سرقة مبلغ مالى وبعض متعلقاته) من داخل السيارة.

وبالفحص وإجراء التحريات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 10 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم المبالغ المالية المستولى عليها، بالإضافة إلى مبلغ مليون جنيه "بحساب اثنين من المتهمين".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، باستدعاء المجنى عليه اتهمهم بارتكاب الواقعة، وبسؤال مالك الشركة المشار إليها اتهم المُبلغ بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشركة عمله.