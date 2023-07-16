ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شمال سيناء: سكرتير مدينة الحسنة يتفقد القرى ويستمع لمطالب المواطنين

محمد المغربي سكرتير
محمد المغربي سكرتير مجلس مدينة الحسنة

زار محمد المغربي، سكرتير مجلس مدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، قرية المغفر للاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين، وتلبية مطالب واحتياجات الأهالي؛ لتسهيل سبل المعيشة، وتوفير "حياة كريمة" لهم.

وأكد سكرتير المجلس التواصل مع المواطنين وتوفير سبل الرعاية وتقديم أوجه الدعم اللازم في شتي القطاعات، وتذليل العقبات للتيسير على المواطنين بمركز ومدينة الحسنة.

يأتي ذلك ضمن برنامج الزيارات لقرى المركز، وفي إطار حرص القيادة السياسية على توفير احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار المغربي إلى أنه سيتم بذل جميع المجهودات، وستتوالى الزيارات المقبلة لقرى المركز بالتوالي، وذلك لعقد لقاءات مع المواطنين، للاستماع لجميع شكاوى المواطنين ووضع حلول فورية لتلك المشكلات.

الأكثر قراءة

انهيار عقار من 8 طوابق فى مدينة رشيد

مواعيد الإجازات الرسمية 2023

أعراض مرضية تصيب أهالى قرية فى قنا.. وإجراء تحاليل للمصابين

صورة جماعية للزعماء بالقمة التنسيقية الإفريقية فى نيروبى بمشاركة الرئيس السيسى

أكاديمية الشرطة تعلن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة

مصرى وغير متزوج.. شروط التقديم لكلية الشرطة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»