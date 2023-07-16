شمال سيناء: سكرتير مدينة الحسنة يتفقد القرى ويستمع لمطالب المواطنين

زار محمد المغربي، سكرتير مجلس مدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، قرية المغفر للاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين، وتلبية مطالب واحتياجات الأهالي؛ لتسهيل سبل المعيشة، وتوفير "حياة كريمة" لهم.

وأكد سكرتير المجلس التواصل مع المواطنين وتوفير سبل الرعاية وتقديم أوجه الدعم اللازم في شتي القطاعات، وتذليل العقبات للتيسير على المواطنين بمركز ومدينة الحسنة.

يأتي ذلك ضمن برنامج الزيارات لقرى المركز، وفي إطار حرص القيادة السياسية على توفير احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار المغربي إلى أنه سيتم بذل جميع المجهودات، وستتوالى الزيارات المقبلة لقرى المركز بالتوالي، وذلك لعقد لقاءات مع المواطنين، للاستماع لجميع شكاوى المواطنين ووضع حلول فورية لتلك المشكلات.