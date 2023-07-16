يجيد الرأسيات.. من هو "جوستافو سوزا" المرشح لهجوم الأهلي؟

بات البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، الأسم الأقرب لتدعيم هجوم النادي الأهلي الموسم المقبل.

وتفاوض الأهلي الصيف الماضي مع سوزا لكن الصفقة تعثرت قبل غلق باب الميركاتو، ليتم إعادة اسمه من جديد بترشيح من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي.

سوزا صاحب الـ 29 عامًا هو لاعب برازيلي الجنسية لكنه لم يمثل منتخب البرازيل الأول في مسيرته وقضى معظم فترات مسيرته داخل أندية البرازيل.

سوزا وفقًا لموقع “ترانسفيرماركت” تبلغ قيمته التسويقية الحالية 900 ألف دولار ويمتلك عقد مع ناديه حتى صيف 2024.

ويحتل سوزا رفقة فريقه الكوري الجنوبي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري بعد 23 جولة.

ولد سوزا في ساوباولو البرازيلية وبدأ مسيرته في أكاديمة كلوب أتلتيكو وفي 2014 مضى أول عقد احترافي له مع نادي كريسيوما.

وقضى سوزا ثلاث مواسم في البرازيل ثم تمت إعارته لنادي ناسيونال البرتغالي في موسم 2015-2016 لكنه رحلته لم تتوج بالنجاح هناك حيث شارك في 19 لقاء وصنع هدف وحيد ولم يسجل.

وفي أغسطس 2016 كانت أول خطوات سوزا الحقيقية في مسيرته عندما انتقل لنادي كورينثانيس ولعب معهم 3 مواسم حيث شارك في 61 لقاء وأحرز 15 هدفًا.

وفي صيف 2020 تم بيعه إلى نادي جيونبك هيونداي مقابل 2.5 ملايين يورو، ليبدأ من وقتها التألق مع النادي الكوري الجنوبي.

أرقامه

شارك في مسيرته مع جميع الأندية في 285 لقاء وسجل 118 هدفًا، وهذا الموسم شارك في 19 لقاء سجل 5 أهداف فقط ولم يصنع أي أهداف.

أبرز مواسمه التهديفية كانت في 2018 مع نادي فورتاليزا البرازيلي بالدرجة الثانية حيث شارك في 45 لقاء وسجل 30 هدفًا.

سوزا يتميز بالرأسيات حيث يبلغ طوله 1.89 وتمكن من إحراز 16 هدفًا في مسيرته بالرأس.

وشارك سوزا مع ناديه الكوري حتى الآن في 126 لقاء حيث سجل 51 هدفًا وصنع 16.