ضبط 5 قضايا اتجار فى المواد المخدرة فى حملات أمنية بـ دمياط

وجه قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (كفرسعد– الزرقا– كفرالبطيخ) وقسمى شرطة (ثان دمياط- السرو)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

وجرى ضبط عدد 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10,250 كيلوجرام- كمية لمخدر البانجو وزنت 9 كيلوجرامات- كمية لمخدر الهيدرو وزنت 7 كيلوجرامات– كمية لمخدر الهيروين– 3 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار)، بحوزة (عدد 6 متهمين، لـ4 منهم معلومات جنائية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.