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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 76 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الحملات المرورية
الحملات المرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 76146 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

(23234) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(1104) مخالفات السير بدون تراخيص.

(9) دراجات نارية مخالفة.

(21) مخالفة موقف عشوائي.

(9) مخالفات شروط التراخيص.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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