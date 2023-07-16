وزير التعليم: "أتمنى كل مدارس مصر تتحول لتأسيس عسكرى"

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ثورة ٢٣ يوليو ثورة جيش ساندها الشعب، وثورة ٣٠ يونيو ثورة شعب ساندها الجيش.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الحادية عشر للوزارات التي يتم تنظيمها في إطار التعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والقوات المسلحة لتوعية الطلاب بالولاء والانتماء والهوية المصرية.

وأضاف الوزير: "أتمنى أن جميع مدارس مصر تتحول لتأسيس عسكري، لأن الجيل الحالي يحتاج إلى قلم الالتزام والمسئولية والولاء والانتماء".