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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قائد الدفاع الشعبى والعسكرى: التعليم ركيزة أساسية لتحقيق طموحات الدولة

اللواء وليد حامد
اللواء وليد حامد الحماقي

وجه اللواء وليد حامد الحماقي، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، الشكر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لما تحققه من تحديات لمواكبة التطور المستمر في مجال التعليم.

وأضاف اللواء وليد الحماقي، أن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق طموحات الدولة، لذا تم توقيع بروتوكول تعاون مستمر بين وزارة التربية والتعليم، وقيادة قوات الدفاع لتحويل المدارس الفنية لمدارس تأسيس عسكري لارتقاء مستوى الشباب، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر.

وأكد أنه سيتم عرض أفلام تسجيلية على موقع الوزارة لتوعية الطلاب بدور الدولة، مشددًا على أن الهدف من هذه الندوة يخص المجتمع عامة، والشباب خاصة من الأفكار والتوعية بالأحداث المحيطة.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الحادية عشرة للوزارات التي يتم تنظيمها في إطار التعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والقوات المسلحة لتوعية الطلاب بالولاء والانتماء والهوية المصرية، والتي بدأت بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الشهداء الأبطال، ثم قراءة القرآن على روح الشهداء، ثم تم عرض فيلم تسجيلي عن الشهداء الأبطال باسم (حلم الشهيد).

وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بمقر مسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

ويحاضر في الندوة الشيخ الحبيب على الجفرى عن الانتماء فى الأوطان كما تتحدث ا.د.غادة عامر عن الأمن السيبراني ودوره في الولاء والانتماء للوطن، كما تتضمن الندوة فقرات للإلقاء والشعر يقدمها الطلاب، كما يقدم فريق الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عرضًا مسرحيًا بعنوان "الجمهورية الجديدة".

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