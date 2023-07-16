‏أزمة صحية لشخص تتسبب في حادث سير بالقاهرة

‏تسببت أزمة صحية لشخص في اختلال عجلة القيادة في يده أثناء سيرة بالقاهرة ليصطدم بآخر، وتم ضبطه تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على موقع "فيسبوك"، متضمنًا قيام قائد سيارة بالاصطدام بأحد الأشخاص بالقاهرة.

وبالفحص، تبيّن أنه حال سير أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالسيارة قيادته، شعر بأزمة صحية، مما أدى إلى الاصطدام بشخصين دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.