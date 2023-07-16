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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مشاجرة عائلية بعين شمس تنتهى بوفاة شخص بسبب الميراث

وفاة
وفاة

لقي شخص مصرعه إثر وقوع مشاجرة عائلية للخلاف على الميراث، حيث نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهمين لقيامهما بالتعدى بالضرب على المتوفي، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين وجود جثة صاحب محل مقيم محل البلاغ بالشقة محل سكنه ولا توجد به إصابات ظاهرية.


وبسؤال نجله المتوفي مقيم بذات العنوان قرر بحدوث مشادة كلامية بين والده المتوفى واثنين من أقاربه مقيمين بدائرة القسم بسبب خلافات بينهم حول الميراث قاما على إثرها بالتعدى عليه بالسب والضرب بالأيدى دون إصابات نتج عن ذلك سقوطه أرضاً ووفاته ، تم استهداف المتهمين وضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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