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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

‏أمن القاهرة يكشف لغز عدد من جرائم السرقة ويضبط الجناة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات التي تمت في إطار توجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزتهما (أجنة حديدية – مطرقة – حبل - صاروخ) حال قيامهما بفك عدد (3) قطع حديد من أحد كبارى المشاة بدائرة قسم شرطة الوايلى، وأقرا بارتكابهما عدد3 وقائع سرقة، وأرشدا بمسكنهما عن كل المسروقات المستولى عليها.

وتم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بارتكاب واقعة كسر زجاج إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة قسم شرطة التجمع الخامس وسرقة مبلغ مالي وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار- عدد من أقراص التامول المخدر).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط جزء من متحصلات واقعة السرقة بمسكنه، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام وبحوزته هاتف محمول "مجهول المصدر"، واعترف بسرقته وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف مترجلًا" وأضاف بقيامه بارتكاب واقعة سرقة هاتف آخر بذات الأسلوب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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