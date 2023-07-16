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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة معلم رياضيات بالمدارس الرسمية لغات بمطروح

انطلاق الاختبار التحريري
انطلاق الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة معلم رياضيات

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، انطلاق الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة معلم رياضيات للعمل بالمدارس الرسمية لغات وذلك بقاعة التوجيه الفني في ديوان عام المديرية.

جاء ذلك بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، وأحمد الجبالي، موجّه عام الرياضيات وماهر قاسم، مدير إدارة المدارس الرسمية، ودينا عبدالله، مدير إدارة التنسيق المركزي.

وأكد إسماعيل جاتو، وكيل مديرية التربية والتعليم، أن المسابقة تتم وفق معايير تربوية وطبقًا لبنود القرار الوزاري 285 لسنة 2014.

وأوضح شحاتة، أن إحدى عشر معلم ومعلمة رياضيات أدّوا الامتحان التحريري اليوم والذي أعدته لجنة فنية مختصة بتوجيه المادة، برئاسة أحمد الجبالي، الموجّه العام، مضيفًا أن اختيار معلمي المدارس الرسمية وفق معايير تربوية للحصول على أفضل كادر تعليمي ممكن لتلك المؤسسات التربوية التي تقدم خدمة تعليمية متميزة وتشهد سنوياً إقبالاً كبيرًا من الطلاب للالتحاق بها.

انطلاق الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة معلم رياضيات
انطلاق الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة معلم رياضيات
انطلاق الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة معلم رياضيات
انطلاق الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة معلم رياضيات
انطلاق الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة معلم رياضيات
انطلاق الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة معلم رياضيات
انطلاق الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة معلم رياضيات
انطلاق الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة معلم رياضيات
انطلاق الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة معلم رياضيات
انطلاق الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة معلم رياضيات
الأمتحان التحريري المدارس الرسمية لغات تعليم مطروح محافظة مطروح وكيل تعليم مطروح

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