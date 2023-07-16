السيطرة على حريق منزل فى الفيوم دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شب بمنزل بقرية سيلا بسبب ماس كهربائي، ولم يسفر عن إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم، بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل في منزل مكون من طابق واحد بقرية قصر شالة بدائرة الوحدة المحلية بسيلا، بسبب حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية للمنزل.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على النيران وإخماد الحريق، ولم يسفر عن وجود مصابين، وتبين من المعاينة الأولية، وأقوال أصحاب المنزل، أنّ ماسًا كهربائيًا بالدائرة الكهربائية بالمنزل وراء اشتعال النيران فيه، وأنّ الحريق قضاء وقدر، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب فيه.