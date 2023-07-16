متى ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. الدستور تجيب

متى ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس زاد هذا السؤال بشكل كبير على جوجل بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة الخميس الماضي 13 يوليو 2023 ورغبة الطلاب وأولياء الأمور في الاطمئنان على نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي.

متى ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

نجيب في هذا التقرير على السؤال المتزايد عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 و الاستعلام عنها برقم الجلوس.

في تصريح لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، من خلال فيديو منشور على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قال إن نتيجة الثانوية العامة ستظهر في الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم مباشرة عقب انتهاء أعمال التصحيح للمواد.

وأوضح حجازي إنه قبل بدء عملية التصحيح لامتحانات الثانوية العامة يراجع 10 من خبراء المادة نموذج الإجابة للتأكد من انضباط النموذج ثم تبدأ عملية التصحيح، مؤكدًا أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة هذا العام تتم بشكل إلكتروني تمامًا في البابل شيت.

وتابع: كما أن رقم الجلوس يكون مظلل كي يدخل بشكل الكتروني وليس يدوي من أجل عملية التصحيح.

أما عن تصحيح الاسئلة المقالية يتم ذلك من خلال التابلت ويوجد معلمان للتصحيح السؤال الواحد يصححه اثنين من المصححين وإذا كان هناك فرق في تصحيح سؤال نصف درجة بين المصححان ناخد الدرجة الأعلى، أما إذا زادت اجابة السؤال عن أكثر من نصف درجة يتم الاستعانة بمصحح ثالث لتصحيح السؤال.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

وسيكون الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال بوابة الثانوية العامة التابعة لموقع وزارة التربية والتعليم وهو الموجود هنا

http://thanwya.emis.gov.eg

عند ظهور النتيجة سيتم تفعيل رابط مخصص لنتيجة الثانوية العامة 2023 للاستعلام عنها سواء على موقع وزارة التربية والتعليم أو من خلال المواقع الاخبارية التي تساعد الطلاب وأولياء الأمور في الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة بتوفيرها والبحث عنها من خلال رقم الجلوس.

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