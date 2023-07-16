ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متى ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. الدستور تجيب

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة

متى ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس زاد هذا السؤال بشكل كبير على جوجل بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة الخميس الماضي 13 يوليو 2023  ورغبة الطلاب وأولياء الأمور في الاطمئنان على نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي.

متى ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

نجيب في هذا التقرير على السؤال المتزايد عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 و الاستعلام عنها برقم الجلوس. 

في تصريح لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، من خلال فيديو منشور على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قال إن نتيجة الثانوية العامة ستظهر في الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم مباشرة عقب انتهاء أعمال التصحيح للمواد. 

وأوضح حجازي إنه قبل بدء عملية التصحيح لامتحانات الثانوية العامة يراجع 10 من خبراء المادة نموذج الإجابة للتأكد من انضباط النموذج ثم تبدأ عملية التصحيح، مؤكدًا أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة هذا العام تتم بشكل إلكتروني تمامًا في البابل شيت.

وتابع: كما أن رقم الجلوس يكون مظلل كي يدخل بشكل الكتروني وليس يدوي من أجل عملية التصحيح.

أما عن تصحيح الاسئلة المقالية يتم ذلك من خلال التابلت ويوجد معلمان للتصحيح السؤال الواحد يصححه اثنين من المصححين وإذا كان هناك فرق في تصحيح سؤال نصف درجة بين المصححان ناخد الدرجة الأعلى، أما إذا زادت اجابة السؤال عن أكثر من نصف درجة يتم الاستعانة بمصحح ثالث لتصحيح السؤال. 

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

وسيكون الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال بوابة الثانوية العامة التابعة لموقع وزارة التربية والتعليم وهو الموجود هنا

http://thanwya.emis.gov.eg

عند ظهور النتيجة سيتم تفعيل رابط مخصص لنتيجة الثانوية العامة 2023 للاستعلام عنها سواء على موقع وزارة التربية والتعليم أو من خلال المواقع الاخبارية التي تساعد الطلاب وأولياء الأمور في الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة بتوفيرها والبحث عنها من خلال رقم الجلوس. 

اقرأ أيضا 

الطلاب المعفيين من المصروفات الدراسية 2023

txt

رفع مكافأة أعضاء غرفة الثانوية العامة لـ3500 جنيه

txt

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

متى ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس متى ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

مواد متعلقة

ما هي الكليات التي لها امتحان قدرات 2023؟

آخر أخبار تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

آخر موعد لتقديم الصف الأول الثانوي 2023

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 بالرقم القومي

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2024 والأوراق المطلوبة

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 والإجازات المتبقية لنهاية العام

إجازات شهر أغسطس ٢٠٢٣

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي.. تفاصيل

الأكثر قراءة

إحالة ضابط شرطة و5 آخرين للمحاكمة الجنائية فى "أحداث سيدى برانى"

التحرى عن الشبهة الجنائية للمتهم بدهس المحامية أميرة جمال

الدكتور أحمد أبواليزيد: طفرة غير مسبوقة فى الزراعة تضع مصر على خطى الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية

الأرصاد تحذر.. أجواء شديدة الحرارة اليوم

"تعرضت للأذى من الأطفال".. "سلحفاة المطرية" تعود إلى بيئتها بتوجيه وزارى

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 رسميا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»