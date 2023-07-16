بعد قليل.. انطلاق الندوة التثقيفية لتوعية الطلاب بالولاء والانتماء والهوية المصرية

تنطلق بعد قليل، الندوة التثقيفية الحادية عشر للوزارات التي يتم تنظيمها في إطار التعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والقوات المسلحة لتوعية الطلاب بالولاء والانتماء والهوية المصرية.

يأتي ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بمقر مسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.



ويحاضر في الندوة الشيخ الحبيب على الجفرى عن الانتماء فى الأوطان كما تتحدث الدكتورة غادة عامر عن الأمن السيبراني ودوره في الولاء والانتماء للوطن، كما تتضمن الندوة فقرات للإلقاء والشعر يقدمها الطلاب، كما يقدم فريق الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عرضًا مسرحيًا بعنوان "الجمهورية الجديدة".