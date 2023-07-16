وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأحد، على قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة 2023 من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية.

وسيعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هانى أبوالمكارم، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد صباح اليوم الأحد بمقر الأكاديمية بالتجمع الخامس عن وضع مجموعة من المعايير لقبول الطلاب، من بينها اجتياز الاختبارات المقررة وانطباق الشروط.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن عقد مؤتمر للإعلان عن قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة 2023.

ويشارك في فعاليات المؤتمر الصحفي كبير المعلمين ومدير كلية الشرطة ورئيس أكاديمية الشرطة وعدد من الضباط بكلية الشرطة.