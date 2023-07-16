المشدد 3 سنوات لسائق قاد سيارة تحت تأثير المخدرات فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ح.ع.ع"، بالسجن المشدد 3 سنوات غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي 10 آلاف جنيه، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بتعاطي المخدرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد النبي عبدالمطلب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سمير عبد السميع علي، والمستشار أشرف سامي سعد، والمستشار وائل محمد صبري، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 10431 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، بضبط المتهم في حالة سكر وتعاطي المخدرات بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، أنه حال المرور الأمني لتفقد شوارع القسم، أبصرت القوة، مشاجرة على الأجرة بين المتهم "ح.ع.ع" سائق، وبين "م.ف.ع"، وأثناء الفحص قد تلاحظ وجود رائحة كحولية من فم المتهم، وبمواجهة المتهم أدلى بكلمات غير مفهومة، استخلص منها عدم حمله تراخيص السيارة.

وبتفتيش السيارة عثر علي علبة صفيح لمادة كحولية بباب السائق، وتبين من صحة الواقعة أن المتهم يقود السيارة تحت تأثير السُكر وتعاطيه مخدر الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة، وثبت من تقرير المستشفى الجامعي أن المتهم يعاني من اشتباه سكر خفيف، وتبين من تقرير مركز السموم، أن العينة المستخلصة من المتهم أثبتت إيجابية مخدر الحشيش، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.