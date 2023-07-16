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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل فى حادث سيارة نقل بالشرقية

اسعاف
اسعاف

لقى طفل فى السابعة من عمره مصرعه، متأثرا بإصابته إثر اصطدام سيارة نقل به أثناء اللهو بالحى 29 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان  بوصول "يوسف ح م" 7 سنوات مقيم العاشر من رمضان جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفل التى أودت بحياته إثر اصطدام سيارة نقل به بمدينة العاشر من رمضان تم التحفظ على سائق السيارة، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

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