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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رفع مكافأة أعضاء غرفة الثانوية العامة لـ3500 جنيه

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

وافق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على رفع قيمة المكافأة المالية لأعضاء غرفة العمليات المحلية والتي عقدت في أثناء سير امتحانات الثانوية العامة إلى 3500 جنيه للدور الأول و3500 للدور الثاني من ميزانية المديرية والإدارات التعليمية دون تحمل وزارة التربية والتعليم والتعليم أية أعباء مالية.

ووجه وزير التعليم، خطابا، جاء نصه: أنه وفقا القرار الوزاري رقم (107) بتاريخ 29 مايو 2023 الخــاص بتشكيل غرفـة العمليــات المحلية بالمديريات والإدارات التعليمية لعقد امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالی 2022- 2023 دور أول، وعلى أن يكون التشكيل على النحو التالي:

- مدير المديرية /مدير الإدارة أو من ينوب عنه (في حالة وجود موانع).

- أعضاء اللجنة الثلاثية بالمديرية.

- مشرف عام الاستراحات بالمديرية.

-  مسؤول الأمن بالمديرية/الإدارة.

- مدير إدارة الإحصاء بالمديرية رئيس قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية ويتم تحديده بمعرفة  مديرالمديرية الادارة.

- ممثل من وزارة الداخلية.

- ممثل من وزارة الدفاع لحضور اجتماع غرفة المديرية فقط.

وكانت مهام أعضاء الغرفة تتضمن متابعة وصول كتيب المفاهيم وملحقاته، وكراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان، ومتابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها لمقار لجان النظام والمراقبة، ومتابعة أعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان الواقعة في نطاق المديرية التعليمية، ومتابعة لجان سير الامتحان، والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها.

تم رفع قيمة المكافأة المالية لأعضاء غرفة العمليات المحلية إلى 3500 جنيه عن الدور الأول والثاني، من ميزانية المديرية/الإدارة، دون تحمل الوزارة أي أعباء مالية. 

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