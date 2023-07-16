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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل "عربية النواب": تنفيذ بيان قمة القاهرة يضمن حل الأزمة السودانية سلميًا

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن تنفيذ بنود البيان الختامي الصادر عن قمة دول جوار السودان، التي انعقدت بالقاهرة لحل الصراع القائم في الخرطوم وتداعياته السلبية على دول الجوار يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار وحل الأزمة السودانية بالطرق السلمية.

وأشاد أباظة في بيانٍ له، بالموافقة الجماعية على البيان الختامي لقمة دول جوار السودان، معتبرًا هذا البيان بمثابة خطوة مهمة على طريق حل الأزمة السودانية ووقف إطلاق النار والحفاظ على وحدة دولة السودان الشقيقة ومقدرات الشعب السوداني.

كما أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، بالاتفاق على الآلية الوزارية على مستوى الوزراء وتكليفها بمهام محددة من أجل ضمان ترجمة وتنفيذ نص البيان الختامي الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ختام أعمال القمة خاصة أن البيان الختامي كان قاسمًا مشتركًا بين الدول السبع ومعبرًا عن توافقها لحل الأزمة السودانية بالطرق السلمية.

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة، من جميع الأطراف والقوى السودانية الالتزام التام، بما جاء من بنود في البيان الختامي لهذه القمة المهمة من أجل الوقف الفوري للحرب والاقتتال داخل السودان، مشيدًَا بالموقف المصري بقيادة الرئيس السيسي، والجهد الجبار الذي بذلته مصر خلال الأسابيع الماضية والذي كان سببًا رئيسيًا في الدور الأكبر في نجاح القمة وتحقيق الهدف منها.

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