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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وصول الرئيس السيسي لمقر انعقاد الاجتماع التنسيقي للاتحاد الإفريقي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى  مقر أعمال قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الافريقي في كينيا.

ويشارك الرئيس السيسي، اليوم الأحد، في الاجتماع التنسيقي الخامس النصف سنوي للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإفريقية الذي ينعقد في العاصمة الكينية نيروبي، بحضور قادة وزعماء ورؤساء الحكومات الإفريقية، بحسب قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

يشار إلي أن الرئيس السيسي سيلقي كلمة، خلال الاجتماع التنسيقي، عن خطة مصر، في ظل ترؤسها اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد" على مدار العامين المقبلين.

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي كينيا قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي

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