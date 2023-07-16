وصول الرئيس السيسي لمقر انعقاد الاجتماع التنسيقي للاتحاد الإفريقي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر أعمال قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الافريقي في كينيا.

ويشارك الرئيس السيسي، اليوم الأحد، في الاجتماع التنسيقي الخامس النصف سنوي للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإفريقية الذي ينعقد في العاصمة الكينية نيروبي، بحضور قادة وزعماء ورؤساء الحكومات الإفريقية، بحسب قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

يشار إلي أن الرئيس السيسي سيلقي كلمة، خلال الاجتماع التنسيقي، عن خطة مصر، في ظل ترؤسها اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد" على مدار العامين المقبلين.