جيش الاحتلال يعلن إصابة 3 مستوطنين فى إطلاق نار جنوبى الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار وقعت جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وذلك وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكد جيش الاحتلال أن هناك مطاردة تتم لشخصين يشتبه بإطلاقهما النار في الضفة.

فيما أضافت وسائل إعلام عبرية أن هناك شكوكًا حول عملية إطلاق نار تجاه مركبة للمستوطنين، وهناك إصابة لاثنين أحدهما حالته خطيرة.

جدير بالذكر أن عشرات المستوطنين قاموا باقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم.

يشار إلى أن المستوطنين اقتحموا مسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية بالإضافة إلى تأدية طقوس تلمودية بالقرب من أبوابه.