انهيار جزئى لعقار قديم بمنطقة الحطابة بالخليفة دون خسائر بشرية

شهدت منطقة الخليفة انهيار جزئي من عقار خالي من السكان دون إصابات.

وتبلغ للقسم من غرفة عمليات النجدة بانهيار جزء من منزل بمنطقة الحطابة دائرة القسم.

بالانتقال و الفحص تبين سقوط جزء من واجهة العقار بمساحة حوالي ٢ متر x ٢ متر تقريبا، و العقار مكون من طابق أرضي فقط، عبارة عن اربع غرف بمساحة حوالي ٦٠ متر تقريبا، أسقف خشبية و حوائط حاملة، خالي من السكان.

بانتقال رجال مباحث القسم تم التقابل مع المبلغ المدعو "سيد ع" ٦٨ سنة بالمعاش و مقيم الحطابة - الخليفة.

وبسؤلة أيد ما جاء بالفحص وأفاد بأن العقار صادر لة قرار رقم ٦٦ لسنة ٢٠٠١ هدم حتى سطح الأرض.

و بالفحص تبين أنه لا يوجد تأثير على العقارات المجاورة ولا يوجد محتجزين او مصابين.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٧٦٠ إداري القسم، وتم العرض على النيابة العامة.