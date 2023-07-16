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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد بداية العام الدراسى الجديد والخريطة الزمنية للترم الأول والثانى

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

ينطلق العام الدراسي الجديد 2023/2024، في 2023/10/1 أول أكتوبر القادم، على مستوى جميع المدارس والجامعات، وترصد "الدستور" الخريطة الزمنية المقررة لهذا العام.

بداية الفصل الدراسي الأول 

سيبدأ العام الدراسى الجديد في أول أكتوبر القادم، مع العلم بأن الفترة الزمنية المقررة للفصل الدراسي الأول 14 أسبوعًا، ويكون موعد إمتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 14 يناير من عام 2024.

بداية الفصل الدراسي الثاني 


ينطلق الفصل الدراسي الثاني في 2024/2/11، وتنتهي السنة الدراسية لجميع المراحل التعليمية في تاريخ 2024/7/8.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

من المقرر أن تكون مدة العام الدراسي وفقًا لخريطة الموضوعه 35 أسبوعًا، وتصل مدة الفصل الدراسي الأول إلى 98 يومًا، وفي الفصل الدراسي الثاني يتمتع الطلاب بفترة تدريس تبلغ 96 يومًا.

وبذلك تكون أيام الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول والثاني، 194 يومًا، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي يوم 2024/6/11، وتبدأ امتحانات الدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري والتمريض في الثامن من يوليو عام 2024 م.

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