ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين": طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

اللحوم
اللحوم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة بأقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في التعاقد على توفير اللحوم المجمدة لفترات تقرب من 11 شهرًا، بجانب تنويع مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت مواشي حية أو لحوم مجمدة، حيث تم التعاقد مع دول أفريقية، بالإضافة إلى ‏دولة الهند والسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا لاستيراد اللحوم لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن من اللحوم الطازجة والمجمدة، لتوفيرها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وأوضحت وزارة التموين أنه يتم طرح اللحوم المجمدة بأسعار تتراوح من 130 جنيهًا للكيلو المجمد الهندي، و160 جنيهًا للكيلو البرازيلي المجمد، و250 جنيهًا لكيلو اللحوم الضأن المستوردة، بالإضافة إلى  الاستمرار في طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السودانية بسعر 195 جنيهًا للكيلو.

الأكثر قراءة

مصطفى سعد يكشف موقفه من العودة إلى الأهلى

"جهاز البيئة" يكشف مفاجأة عن سلحفاة المطرية: من النوع النادر المهدد بالانقراض

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الأحد 16-7-2023

حظك اليوم.. جميع الأبراج المائية الأحد 16 يوليو 2023

روسيا تستعد لاستضافة اجتماع لوزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان

موعد بداية العام الدراسى الجديد والخريطة الزمنية للترم الأول والثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»

تفاصيل نقل نتنياهو إلى المستشفى: يعانى «جفافًا» وفحوصات طبية إضافية

قوات الاحتلال تقمع وقفة ضد هدم المنازل فى سلوان