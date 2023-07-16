"التموين": طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة بأقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في التعاقد على توفير اللحوم المجمدة لفترات تقرب من 11 شهرًا، بجانب تنويع مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت مواشي حية أو لحوم مجمدة، حيث تم التعاقد مع دول أفريقية، بالإضافة إلى ‏دولة الهند والسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا لاستيراد اللحوم لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن من اللحوم الطازجة والمجمدة، لتوفيرها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وأوضحت وزارة التموين أنه يتم طرح اللحوم المجمدة بأسعار تتراوح من 130 جنيهًا للكيلو المجمد الهندي، و160 جنيهًا للكيلو البرازيلي المجمد، و250 جنيهًا لكيلو اللحوم الضأن المستوردة، بالإضافة إلى الاستمرار في طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السودانية بسعر 195 جنيهًا للكيلو.