ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المنظم لفعاليات "التيك بول" بالعلمين: مباراة ودية بين نجوم الجيل الذهبى لكرة القدم

فعاليات التيك بول
فعاليات التيك بول والكرة الشاطئية

قال كابتن مصطفى حسن، مدير الشركة المنظمة لفعاليات الكرة الشاطئية، بمهرجان مدينة العلمين الجديدة، إن هدفنا هو نشر الطاقة الايجابية في المكان، ونحن في الساحل فمن الطبيعي أن تأتي الناس للاستمتاع، وبالتالي عندما يرون مدرجات على البحر فإن ذلك يجعلهم ينجذبون بشكل أكبر.

 

وأضاف مدير الشركة المنظمة لفعاليات الكرة الشاطئية، خلال لقاءه ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية cbc، أنه يعمل في مجال تنظيم الفعاليات منذ أربع سنوات، معربا عن سعادته الشديدة بالمشاركة في تنظيم فعاليات بمهرجان العلمين الجديدة، معقبًا: "سعدت جدًا لأنه بالنسبة لي كان شيء أتمنى عمله، بأن أقوم في يوم من الأيام بعمل شيء في مدينة العلمين، وهي مدينة جديدة، خاصة وأنها مدينة من الخيال نتمنى أن يزورها كل العالم". 

 

وعن الاستعداد للتيك بول، قال: "كان تحدي لنفسي أن يأتي لعيبة كبار بهذا الحجم للظهور في مدينة العلمين". 

 

وتابع: "التحدي في التيك بول سيكون في غاية الروعة، حيث سيتواجد كابتن حسام غالي بفرقته، وكابتن سيد معوض، كابتن ناجي جدو، وكابتن عماد متعب، وكابتن حازم إمام، وكابتن أحمد صقر، حيث سيتواجد أسماء كبيرة جدًا ستتحدى بعضها".

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد رأس السنة الهجرية 2023 للقطاعين العام والخاص

نهضة بركان يهزم الرجاء البيضاوى ويتوج بطلا لكأس العرش المغربى

طارق صادق يحصد برونزية بطولة العالم لشباب الخماسى الحديث

سوهاج تستقبل اختبارات "كابيتانو مصر" لمواليد 2009

السفير صلاح حليمة: مصر تلعب دورا كبيرا ومحوريا بالقارة الأفريقية بجميع المجالات

"الخارجية الروسية" تحذر من تداعيات تدهور الأزمة الإنسانية فى ناجورنو-كاراباخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»

تفاصيل نقل نتنياهو إلى المستشفى: يعانى «جفافًا» وفحوصات طبية إضافية

قوات الاحتلال تقمع وقفة ضد هدم المنازل فى سلوان