المنظم لفعاليات "التيك بول" بالعلمين: مباراة ودية بين نجوم الجيل الذهبى لكرة القدم

قال كابتن مصطفى حسن، مدير الشركة المنظمة لفعاليات الكرة الشاطئية، بمهرجان مدينة العلمين الجديدة، إن هدفنا هو نشر الطاقة الايجابية في المكان، ونحن في الساحل فمن الطبيعي أن تأتي الناس للاستمتاع، وبالتالي عندما يرون مدرجات على البحر فإن ذلك يجعلهم ينجذبون بشكل أكبر.

وأضاف مدير الشركة المنظمة لفعاليات الكرة الشاطئية، خلال لقاءه ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية cbc، أنه يعمل في مجال تنظيم الفعاليات منذ أربع سنوات، معربا عن سعادته الشديدة بالمشاركة في تنظيم فعاليات بمهرجان العلمين الجديدة، معقبًا: "سعدت جدًا لأنه بالنسبة لي كان شيء أتمنى عمله، بأن أقوم في يوم من الأيام بعمل شيء في مدينة العلمين، وهي مدينة جديدة، خاصة وأنها مدينة من الخيال نتمنى أن يزورها كل العالم".

وعن الاستعداد للتيك بول، قال: "كان تحدي لنفسي أن يأتي لعيبة كبار بهذا الحجم للظهور في مدينة العلمين".

وتابع: "التحدي في التيك بول سيكون في غاية الروعة، حيث سيتواجد كابتن حسام غالي بفرقته، وكابتن سيد معوض، كابتن ناجي جدو، وكابتن عماد متعب، وكابتن حازم إمام، وكابتن أحمد صقر، حيث سيتواجد أسماء كبيرة جدًا ستتحدى بعضها".