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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج النارية الأحد 16 يوليو 2023

الأبراج النارية
الأبراج النارية

قدم الخبراء بموقع "cyberastro" حظك اليوم الأحد 16 يوليو 2023، لجميع مواليد الأبراج النارية، التي جاءت على النحو التالي:

برج القوس:
من الناحية المالية، ستشهد بعض التقلبات والمخاطر في مصادر دخلك، لذلك عليك التصرف بحذر وحكمة.

من الناحية الصحية، ستحافظ على لياقتك وصحتك بممارسة الرياضة والابتعاد عن التوتر والقلق.

من الناحية المهنية، ستظهر مهاراتك وخبراتك في حل المشكلات أو تطبيق التغييرات التي تسهم في تطوير عملك.

من الناحية العاطفية، ستجد شخصًا يفهمك ويستمع إليك ويشاركك اهتماماتك وآرائك.

من الناحية الاجتماعية، ستستمتع بالسفر إلى مكان جديد أو مثير مع أصدقائك أو عائلتك.


برج الأسد:

من الناحية المالية، ستكون في وضع أقوى بكثير من ذي قبل، وستستطيع تحقيق مكاسب وأرباح كبيرة.

من الناحية الصحية، ستحافظ على نشاطك وحيويتك بالمشاركة في أنشطة رياضية أو ترفيهية تزيد من ثقتك وإثارتك.


من الناحية المهنية، ستبدع في مجال عملك وستثير إعجاب رؤسائك وزملائك بأفكارك وإنجازاتك.


من الناحية العاطفية، ستشعر بالسعادة والفخر بالشريك وستدلله بالإهتمام والمودة، الأمر الذي يساهم في تحسين العلاقة بينكما.


من الناحية الاجتماعية، ستقوم بدور قيادي في مجموعتك أو مجتمعك، وستستطيع التأثير على الآخرين بإيجابية.

برج الحمل:

من الناحية المالية، عليك وضع طاقتك في المكان المناسب، لا تهدرها على أمور غير مجدية.

من الناحية الصحية، تعامل مع مشكلة الجلد أو الحساسية التي تزعجك لفترة طويلة.

من الناحية المهنية، تسير الأمور في العمل بشكل جيد، تشعر بالراحة والهدوء وأن الحلم الذي طالما حلمت به يتحقق.

من الناحية العاطفية، عليك منح الشريك بعض التنازلات والتفهم، لأنه قد يشعر بالإهمال أو الضغط من جانبك.

من الناحية الاجتماعية، قد تستمتع بقضاء وقت ممتع مع أصدقائك أو أقاربك في رحلة أو نزهة.

 

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