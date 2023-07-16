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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"جهاز البيئة" يكشف مفاجأة عن سلحفاة المطرية: من النوع النادر المهدد بالانقراض

سلحفاة المطرية
سلحفاة المطرية

قال الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إن الجهاز تلقى بلاغًا من الموقع الإلكتروني، بعرض أحد تجار الأسماك سلحفاة بحرية ضخمة الرأس «Loggerhead» للبيع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أن السلحفاة كانت معرضة لشكل من التعذيب، وموضوعة في مكان غير مناسب، موضحًا أنها من النوع النادر جدًا والمهدد بالانقراض، لافتًا إلى أن عدم تكاثرها يؤدي إلى خلل في النظام البيولوجي للبحار،  معقبًا: "البعض يعتمد في صيدها على الموروث الشعبي بأن دمها يمثل جزءًا من الخصوبة، أو تعليق الصدفة الخاصة بها على الحائط".

وأوضح أنه بعد مؤتمر قمة المناخ ازداد الوعي في مصر، خاصة بقضايا البيئة لأنها مرتبطة بالصحة والاقتصاد وكل الملفات، معقبًا: "تلك الأمور مرفوضة بحكم القانون".

وبين أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مع محافظة القاهرة، تولت الاهتمام بالسلحفاة وإجراء الإسعافات الأولية لها، ثم إطلاقها في نطاق محمية أشتوم الجميل ببورسعيد؛ لتعليم طلاب الجامعة الحفاظ على البيئة.

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