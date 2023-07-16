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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الكهرباء: لأول مرة خلال هذا العام نصل لأعلى حمل فى الاستهلاك

وزارة الكهرباء
وزارة الكهرباء

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك استهلاك في فاتورة الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لافتًا إلى أنه لا يوجد تخفيف في أحمال الكهرباء رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أيمن حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أن شبكة الكهرباء قادرة على استيعاب أقصى زيادة ممكنة يصل إليها الاستهلاك. 

وتابع: "نصل هذا العام لحوالي 34 ألف ميجاوات من إجمالي قدرات متاحة بالشبكة القومية، ولينا فائض 11 ألف ميجاوات،  كما أننا نشهد مردود إيجابي في الشبكة القومية للكهرباء". 

وأكد أن ترشيد الاستهلاك ضروري لعدم ارتفاع فاتورة الكهرباء، معقبًا: "أنصح بتقليل استخدامات التكييف حتى لا ترتفع فاتورة الكهرباء". 

كما أشار إلى أنه لابد من فصل التيار الكهربائي عن مصدر الطاقة في حالة عدم استخدامها. 

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