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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمرو خليل: مهرجان العلمين الجديدة متنفس للمصريين ليجتذب مليونًا ونصف المليون زائر

عمرو خليل
عمرو خليل

قال الإعلامي عمرو خليل، إنه بعد أن تم تحويل أرض العلمين من أرض للألغام، لأرض الأحلام سيتم تحويلها لتكون على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف خلال تقديم حلقة خاصة من برنامج "من مصر"، من مدينة العلمين الجديدة، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم السبت، أنه من الضروري أن تكون العلمين الجديدة مقصدًا للسياح وكذلك للمصريين، فالبحر من أحلى الشواطئ الموجودة في العالم، موضحًا أن الفكرة في المهرجان هو فتح متنفس ليجتذب ما لا يقل عن مليون إلى مليون ونصف المليون زائر مصري وأجنبي.

وتابع: "سيكون عام 2023 علامة فارقة في السياحة في جنوب البحر المتوسط، والفعاليات متنوعة من رياضية لفنية وغنائية وثقافية، والشىء الرائع في موضوع المهرجان أنه ليس حكرًا على فئة معينة، وإنما هو مفتوح لأي مصري".

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