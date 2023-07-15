ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بث مباشر.. استمرار فعاليات اليوم الثالث من مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

يقدم موقع "الدستور" بثًا مباشرًا نقلًا عن قناة إكسترا لايف، لتواصل فعاليات اليوم الثالث من مهرجان العلمين الجديدة، والذي يتضمن فعاليات فنية وعروضًا ترفيهية، تحت شعار "العالم علمين".

 

وشهدت فعاليات اليوم الأول للمهرجان، مباراة للعبة "تيك بول" بمشاركة بطلتي العالم في اللعبة ناتاليا ومايا في أجواء حماسية تنافسية مبهجة وسط حضور عدد كبير من الزوار المصريين والأجانب، بينما تضمنت فعاليات اليوم الثاني للمهرجان انطلاق بطولة كرة القدم الشاطئية تحت مسمى تحدي الجيل الذهبي بمشاركة عدد كبير من لاعبي الكرة المصرية أمثال حسام غالي، عماد متعب، عصام الحضري، سيد معوض، أحمد حسن، محمد فضل، وغيرهم.

مهرجان العلمين العالم علمين الدستور

مواد متعلقة

الباز يجدد دعوته لعلى الحجار ومدحت صالح لإنهاء الخلاف.. والعسيرى: هم أصحاب

الباز يدعو وزيرة الثقافة لتبنى مشروع "الحضرة" لتوثيق المديح النبوى

محمد العسيرى يفجر مفاجأة عن مشروع "100 سنة غنا" للفنان على الحجار

لأول مرة هانى رمزى يكشف عن جرائم الإخوان ضد عائلته: هددونى وحرقوا عمارتنا

الباز يكشف سر هجوم الإخوان على الفنان هانى رمزى

هانى رمزى عن شائعة هجرته لكندا: "كلام عبيط.. حب مصر جوانا لا يوصف"

هانى رمزى: من أطلق شائعة هجرتى لكندا أساء للمصريين المهاجرين

هانى رمزى: الحرب ليست صواريخ ولا ينكر حجم الإنجازات فى مصر إلا جاحد

الأكثر قراءة

المصير القانونى للمتهم بدهس المحامية أميرة جمال

ارتفاع عدد ضحايا ومصابى عقار الإسكندرية لـ 5 أشخاص

تحليل مخدرات للسائق المتهم بدهس المحامية أميرة جمال وعاملة بالمحكمة الاقتصادية

لماذا قرر أعضاء الكونجرس مقاطعة كلمة الرئيس الإسرائيلى؟ خبراء يجيبون لـ"الدستور"

مقابل 50 جنيهًا.. التحقيق فى اختفاء حرز قضية بمحكمة جنوب القاهرة

"تحسس مفاتنها".. القصة الكاملة لمحاولة كهربائى هتك عرض طفلة فى "15 مايو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»

تفاصيل نقل نتنياهو إلى المستشفى: يعانى «جفافًا» وفحوصات طبية إضافية

قوات الاحتلال تقمع وقفة ضد هدم المنازل فى سلوان