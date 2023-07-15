بث مباشر.. استمرار فعاليات اليوم الثالث من مهرجان العلمين الجديدة

يقدم موقع "الدستور" بثًا مباشرًا نقلًا عن قناة إكسترا لايف، لتواصل فعاليات اليوم الثالث من مهرجان العلمين الجديدة، والذي يتضمن فعاليات فنية وعروضًا ترفيهية، تحت شعار "العالم علمين".

وشهدت فعاليات اليوم الأول للمهرجان، مباراة للعبة "تيك بول" بمشاركة بطلتي العالم في اللعبة ناتاليا ومايا في أجواء حماسية تنافسية مبهجة وسط حضور عدد كبير من الزوار المصريين والأجانب، بينما تضمنت فعاليات اليوم الثاني للمهرجان انطلاق بطولة كرة القدم الشاطئية تحت مسمى تحدي الجيل الذهبي بمشاركة عدد كبير من لاعبي الكرة المصرية أمثال حسام غالي، عماد متعب، عصام الحضري، سيد معوض، أحمد حسن، محمد فضل، وغيرهم.