السفير محمد حجازى: مصر ستقود المسيرة نحو الأمام بشأن أزمة السد الإثيوبى

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة دول جوار السودان تهدف إلى التنسيق بين الآليات الإفريقية العاملة سواء في العضوية العامة أو التجمعات الاقتصادية.

وأضاف السفير محمد حجازي، خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع التزامات وتعهدات أمام إفريقيا ودول العالم الثالث بشأن المناخ.

وتابع: "نحن جميعًا مسئولون عن حماية الكوكب من آثار التغيرات المناخية".

وأوضح أن قمة الجوار بالقاهرة أخذت رؤية الدول الأكثر معاناة من الأزمة السودانية، لافتًا إلى أن مصر تعمل من أجل صالح دول الجوار وأمن المنطقة، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان وإطلاق مسار سياسي، معقبًا: "لا تهاون مع المشهد السوداني حتى لا يعود الإرهاب".

وأشار إلى أن مصر تعمل من أجل مصالح دول حوض النيل وإفريقيا، مؤكدًا أنها ستقود المسيرة نحو الأمام بشأن أزمة السد الإثيوبي، كما أنه يمكن تحقيق الاندماج الاقتصادي بين مصر وإثيوبيا والسودان.

ولفت إلى أن العاصمة الإدارية رسالة للمستقبل وصرح مهم ونقطة انطلاق.