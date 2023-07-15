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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"روحها حلوة".. عمرو خليل: "العلمين الجديدة بقت مكان للفرحة والسعادة بعد الألغام"

عمرو خليل
عمرو خليل

قدم الإعلامي عمرو خليل في برنامجه "من مصر"، المذاع على قناة cbc، حلقة خاصة عن الاستعدادات النهائية وافتتاح مهرجان العلمين 2023.

واستعرض عمرو خليل، خلال جولته في مدينة العلمين، كيف كانت المدينة قبل البناء والتطوير وكيف أصبحت الآن، بالإضافة إلى كافة التجهيزات وأماكن إقامة الفعاليات خلال مدة المهرجان والذي انطلق يوم الخميس الماضي ويستمر حتى 26 أغسطس المقبل.

وقال الإعلامي عمرو خليل، إنه زار مدينة العلمين قبل سنوات، ولكن عند زيارته هذه المرة وجد صورة مختلفة تمامًا، متابعًا: "الروح مختلفة، وتشعر لما تيجي تزور العلمين دلوقتي مع المهرجان هتحس إن مصر خدت خطوة للأمام".

وتابع: "الأرض دي بعد ما كانت برك مياه ومستنقعات وخوص وكان فيها الألغام الأرضية، ومكنش حد يقدر يحط رجله في المكان ده، وبعد ما كان شبح الموت بيخيم عليها، بقت النهاردة مكان للفرحة والسعادة ومكان للخير، وأكل عيش للناس الشغالة هنا".

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