السفير محمد حجازى: بارقة أمل جديدة بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبى

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه سيكون هناك اندماج إقليمي بين دول أفريقيا، مؤكدًا أن إفريقيا هي المستقبل، معقبًا: "ندرك أهمية قدرات القارة الإفريقية".

وأضاف السفير محمد حجازي خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أن الدول الإقليمية هي المسئولة عن المنطقة بعيدًا عن الهيمنة الدولية.

وأوضح السفير محمد حجازي أن هناك أطرا بديلة تستطيع من خلالها الدول التعبير عن مصالحها في إطار إقليمي.

وأشار إلى أن قمة دول جوار السودان حققت هدفها في تجميع دول الجوار تحت هدف واحد، لافتاً إلى أن هناك بارقة أمل جديدة بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي، مشددًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي، كما بين أن هناك تغييرا إيجابيا في لغة الحوار الإثيوبي بشأن أزمة السد.

وأكد أن مصر لها الريادة في إطلاق المنطقة القارية الحرة.