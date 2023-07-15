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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم... انتهاء موسم الحج لهذا العام بإجمالى 390 رحلة جوية

ارشيفية
ارشيفية

أشاد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران، بجهود جميع العاملين بقطاع الطيران المدنى ودورهم الفعال فى إنجاح موسم الحج وإتمامه على أكمل وجه دون أي عقبات تؤثر على انسيابية الجسر الجوي، وذلك بفضل تضافر جهود جميع العاملين بالشركات التابعة لوزارة الطيران من فرق عمل المطارات والملاحة الجوية والعمليات الجوية والركب الطائر والمحطات والأمن والصيانة والخدمات الأرضية والتحميل والحجز والمبيعات وتخطيط الشبكات، ووحدة إدارة الأزمات والعلاقات العامة لما قدموه جميعًا من تسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءات سفرهم بكل سهولة ويسر.

جاء ذلك بعد أن أنهت وزارة الطيران المدني وهيئاتها وشركاتها التابعة اليوم موسم حج هذا العام 1444هـ/ 2023م بعودة ما يقرب من 56 ألف حاج من الحجاج المصريين والترانزيت والرحلات الخاصة من مطارى جدة والمدينة المنورة إلى المطارات المصرية على متن 240 رحلة جوية ليصبح إجمالي عدد الحجاج الذين نقلتهم الشركة الوطنية مصر للطيران فى مرحلتي الذهاب والعودة ما يقرب من 91 ألف راكب على متن 390 رحلة جوية.

وجه الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، الشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية  على إنجاح هذا الموسم وخروجه بالصورة المشرفة، وذلك من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة للحجاج  المصريين  والأشقاء العرب والأفارقة، وهو ما جاء بفضل التنسيق والتعاون المثمر بين كافة الجهات القائمة على تنسيق موسم الحج وهى: وزارات الداخلية والخارجية والتضامن  والسياحة والأوقاف والصحة والمالية، وقد أثنى وزير الطيران على التنسيق  المشترك والتعاون الفعال مع السلطات السعودية لتذليل كافة العقبات أمام السادة حجاج بيت الله الحرام.

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