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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لجنة القدرات: فلسفة الاختبارات تقوم على اختيار الطالب للتخصص الذي يرغب في دراسته

الدكتور عاشور عمري
الدكتور عاشور عمري

كشف الدكتور عاشور عمري، عضو اللجنة العليا لاختبارات القدرات، عن إجراءات وزارة التعليم العالي بعد انتهاء ماراثون الثانوية العامة لاستقبال الطلاب.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إنه تم تحديث دليل طلاب الثانوية العامة لاجتياز اختبارات القدرات لهذا العام بوزارة التعليم العالي.

وأضاف أن اللجنة مشكلة من المجلس الأعلي للجامعات ومركز الخدمات الطلابية وإدارة شئون التعليم والطلاب، للتنسيق في إجراء اختبارات القدرات في التخصص الذي يريده الطالب.

وأشار عضو اللجنة العليا لاختبارات القدرات، إلى أن فلسفة اختبارات القدرات تقوم على اختيار الطالب للتخصص الذي يرغب في دراسته.

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