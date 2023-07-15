أستاذ علوم سياسية تكشف أهمية القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي (فيديو)

أوضحت الدكتورة هبة البشبيشي، أستاذ مساعد العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أهمية القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي، قائلة: "إن أي قمة أفريقية هي في منتهى الأهمية، حيث لا يتم فقط تناول الهدف الذي تنعقد من أجله القمة، لكن يتم أيضًا تناول الإشكاليات الأفريقية المعقدة في تكوينها وتركيبها وتحليلها".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يألوا جهدًا حيث كان منذ ثلاثة أيام متواجد في قمة في القاهرة، لافتًا إلى أن الإشكاليات الأفريقية هي الهدف بالأساس.

وأشارت إلى أن النمو في أفريقيا عملية معقدة ومركبة، بما يسمح للأجيال القادمة أن تتناول هذا المفهوم بشكل أو بآخر، متوقعة أن قمة كينيا والقاهرة سيكون فيها تناول مباشر للأزمات المهمة على خط النيل، مثل أزمة السودان، أزمة مصر وأثيوبيا.