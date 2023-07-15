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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء تلقى راغبى الحصول على دورات تدريبية بمركز التدريب المهنى بحوش عيسى

تدريب
تدريب

أعلن مركز التدريب المهني بحوش عيسى بمحافظة البحيرة، عن البدء في تلقي طلبات الراغبين في حضور الدورات التدريبية بالمركز، وذلك من الجنسين.

وأشار المركز، أن الدورات التدريبية ستتاح على عدد من المهن وهي، "التفصيل والخياطة، الملابس الجاهزة، التطريز الآلي والكروشيه، المشغولات الجلدية واليدوية، صيانة الحاسب الآلي، صيانة الدش والمحمول، مهارات الحاسب الآلي، توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وصيانة التبريد والتكييف".

وأوضح، أن المتدرب يحصل في نهاية الدورة التدريبية على شهادة معتمدة من مديرية العمل، كما يتم خضوعه مجانا للكشف الطبي، ويتم التأمين عليه ضد الإصابات خلال فترة التدريب، ويحصل على ملابس للتدريب، وأيضا أدوات كتابية، كما يتم توفير الخامات اللازمة للتدريب".

وعلى من يرغب في الحصول على إحدى الدورات التدريبية، التوجه إلى مقر المركز بحوش عيسى، أرض الشونة، بجوار كلية علوم القرآن.

وحدد المركز الأوراق المطلوبة للتدريب، "صورتان للمؤهل، صورتان للبطاقة شخصية، صورتان شخصيتان، والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور".

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