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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفيرة منى عمر تكشف تفاصيل مشاركة الرئيس السيسى فى القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقى

السفيرة منى عمر
السفيرة منى عمر

كشفت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية السابق، عن تفاصيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيروبي للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي، قائلة: "إن هذه القمة بدأت في الانعقاد عام 2017م، وتم الاتفاق على أن تُعقد كل عام في دولة إفريقية مختلفة". 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أننا نسعى من خلال إقامة الاتحاد الإفريقي بلتحقيق التكامل في الاقتصاد خلال القارة الإفريقية، لافتة إلى أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه القمة الاستثنائية للتجمعات الإقليمية الاقتصادية وهي خمسة، منها الكوميسا، الهدف منه أن تتم مراجعة ما تم تحقيقه على طريق التكامل في القارة الإفريقية، وعنوان القمة خلال هذه المرة هو التسريع من الانتهاء من إجراءات تنفيذية بالنسبة لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية.

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