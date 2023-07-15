"سويلم" يستعرض خطة تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المائية الجارى تنفيذها حالياً، ومنها المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام، وأيضا متابعة خطة تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة.

واستعرض الأعمال الجارية لتنفيذ خطة التطوير الحالية فى واحة سيوة، والتى تستهدف وضع حلول جذرية لعدة مشاكل منها مشكلة زيادة الملوحة بمياه "خزان الحجر الجيري المتشقق"، نتيجة الحفر العشوائي للآبار الجوفية، حيث يعد الخزان الرئيسي لإنتاج مياه الري بها.

خطة لتنمية واحة سيوة وتطوير ما بها من جسور للبرك وآبار وعيون طبيعية

كما استعرض وزير الرى الخطوات الجارية لحل مشكلة زيادة كميات مياه الصرف الزراعى والتى أدت لارتفاع منسوب المياه الأرضية بالأراضى الزراعية بالواحة، وهو الأمر الذى أثر سلباً على هذه الأراضى، لافتًا إلى أنه يتم تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من جسور للبرك وآبار وعيون طبيعية، ومنها حفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية، والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر.

اجتماع وزير الرى

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، والمهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط، والمهندس حسام طاهر رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، والمهندس علاء عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه.

كما عقد بحضور المهندس إبراهيم عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الإسكندرية، والمهندس رضا محمد رئيس الإدارة المركزية المهندس المقيم لمشروع الضبعة، والمهندس محمد السيد مدير عام المياه الجوفية بغرب الدلتا، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.