ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"سويلم" يستعرض خطة تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة

اجتماع وزير الرى
اجتماع وزير الرى

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المائية الجارى تنفيذها حالياً، ومنها المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام، وأيضا متابعة خطة تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة.

واستعرض الأعمال الجارية لتنفيذ خطة التطوير الحالية فى واحة سيوة، والتى تستهدف وضع حلول جذرية لعدة مشاكل منها مشكلة زيادة الملوحة بمياه "خزان الحجر الجيري المتشقق"، نتيجة الحفر العشوائي للآبار الجوفية، حيث يعد الخزان الرئيسي لإنتاج مياه الري بها.

خطة لتنمية واحة سيوة وتطوير ما بها من جسور للبرك وآبار وعيون طبيعية 

كما استعرض وزير الرى الخطوات الجارية لحل مشكلة زيادة كميات مياه الصرف الزراعى والتى أدت لارتفاع منسوب المياه الأرضية بالأراضى الزراعية بالواحة، وهو الأمر الذى أثر سلباً على هذه الأراضى، لافتًا إلى أنه يتم تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من جسور للبرك وآبار وعيون طبيعية، ومنها حفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية، والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر.

اجتماع وزير الرى 

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، والمهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط، والمهندس حسام طاهر رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، والمهندس علاء عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه.

كما عقد بحضور المهندس إبراهيم عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الإسكندرية، والمهندس رضا محمد رئيس الإدارة المركزية المهندس المقيم لمشروع الضبعة، والمهندس محمد السيد مدير عام المياه الجوفية بغرب الدلتا، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

الأعمال الجارية الخزان الجوفي الحجر الجيري الصرف الزراعي المسار الناقل لمياه الصرف المشروعات المائية الموارد المائية والري الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المياه الجوفية الميكانيكا والكهرباء

الأكثر قراءة

طالب كلية الآداب يمزق جسد زوج شقيقته فى المنصورة

سقوط سيارة بوتاجاز من أعلى معدية فى مياه النيل ببنى سويف

زوجة "رجب بحة" لـ"الدستور": مرتضى منصور خرب بيتنا وجوزى غلبان وبنتى هتطلق

عضو بجمعية رجال الأعمال يقدم 6 مقترحات لزيادة عوائد مصر الدولارية

براتب 4000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل للشباب حتى 45 عاما

متحدث الرئاسة ينشر صورًا للحظة وصول الرئيس السيسى إلى كينيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»

تفاصيل نقل نتنياهو إلى المستشفى: يعانى «جفافًا» وفحوصات طبية إضافية

قوات الاحتلال تقمع وقفة ضد هدم المنازل فى سلوان