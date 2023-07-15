مراسل "الحياة اليوم": الجميع تفاجأ من ظهور البلوجر نويل روبنسون فى مهرجان العلمين

كشف عبدالرحمن الدروي، مراسل فضائية "الحياة"، من مدينة العلمين، عن آخر تفاصيل وفعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "الناس اتفاجأت من ظهور البلوجر الألماني نويل روبنسون ورقصاته الشهيرة ونحن في انتظار النهائي المرتقب بين فرقة حسام غالي ومحمد فضل".

وأضاف أن هناك عددا من المباريات التي أقيمت ضمن فعاليات المهرجان، موضحاً أن البلوجر الألماني الشهير أسعد الحضور برقصاته الشهيرة، مشيراً إلى أن الجميع ينتظر فعالية كرة القدم الشاطئة التي ستنطلق بعد قليل.