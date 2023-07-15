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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تيسير مطر: مشاركة الرئيس السيسي في قمة منتصف العام التنسيقية تعكس دور مصر الرائد

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي، والذي سيعقد بـ"نيروبي" خطوة لتعزيز الروابط الاقتصادية للقارة الإفريقية.

وأضاف مطر، في بيان له، أن مشاركة الرئيس السيسي تعكس دور مصر الرائد إقليميًا، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ سيكون له كلمة أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية، وذلك لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية، في ظل جهود مصر المستمرة لتوفير الدعم والتمويل من الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لتقديمها إلى دول إفريقيا الأكثر تأثرًا بتداعيات التغيرات المناخية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي سيناقش الخطوات التي تم اتخاذها في برنامج عمل الاندماج التجاري لدول القارة، وسبل تعزيز ذلك الاندماج ومن بينها خطوات تتعلق بتعزيز حرية الحركة وجواز السفر الإفريقي الموحد، وسبل ربط الأسواق المالية والبنية التحتية لدول القارة، وإنشاء سوق إفريقية مشتركة لتسريع التجارة والزراعة والأعمال وتبادل المهارات في القارة الإفريقية.

النائب تيسير مطر حالف الأحزاب المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي دور مصر القارة الإفريقية

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