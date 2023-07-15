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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غلق باب التقديم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات.. اليوم

أرشيفية
أرشيفية

أغلقت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، باب  لتقديم، لتلاميذ رياض الأطفال، بالمدارس الرسمية لغات، للعام الدراسي الجديد 2023-2024، اليوم السبت، الموافق 15 يوليو.

وكانت أتاحت المديرية، التقديم علي موقع الخدمات التعليمية بالبوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة، عبر  الرابط التالى:
https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten.


خطوات التقديم بمرحلة رياض الأطفال 2023/2024

1- يتم التقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات على موقع الخدمات التعليمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنا.

2- الضغط على خدمات ولي الأمر.

3- الضغط على مستخدم جديد.

4- ثم اختيار إنشاء مستخدم لولي الأمر على البوابة.

5- ملىء بيانات ولي الأمر كاملة من بطاقة الرقم القومي، وتسجيل كلمة المرور.

6- تسجيل الدخول.

7- إدخال الرقم القومي وكلمة المرور.

8- اختيار نوعية المدرسة للتسجيل "رسمية أو رسمية لغات" والضغط على بدء التسجيل.

9- تسجيل بيانات الطفل والأب والأم والعنوان بالتفصيل.

10- تسجيل رغبات ولي الأمر بالنسبة للمدارس المتاحة وتكون الأولوية للمدارس القريبة من محيط السكن.

11- حفظ البيانات لإتمام عملية التسجيل للتقديم برياض الأطفال 2023- 2024 إلكترونيا.

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