غلق باب التقديم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات.. اليوم

أغلقت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، باب لتقديم، لتلاميذ رياض الأطفال، بالمدارس الرسمية لغات، للعام الدراسي الجديد 2023-2024، اليوم السبت، الموافق 15 يوليو.

وكانت أتاحت المديرية، التقديم علي موقع الخدمات التعليمية بالبوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة، عبر الرابط التالى:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten.



خطوات التقديم بمرحلة رياض الأطفال 2023/2024

1- يتم التقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات على موقع الخدمات التعليمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنا.

2- الضغط على خدمات ولي الأمر.

3- الضغط على مستخدم جديد.

4- ثم اختيار إنشاء مستخدم لولي الأمر على البوابة.

5- ملىء بيانات ولي الأمر كاملة من بطاقة الرقم القومي، وتسجيل كلمة المرور.

6- تسجيل الدخول.

7- إدخال الرقم القومي وكلمة المرور.

8- اختيار نوعية المدرسة للتسجيل "رسمية أو رسمية لغات" والضغط على بدء التسجيل.

9- تسجيل بيانات الطفل والأب والأم والعنوان بالتفصيل.

10- تسجيل رغبات ولي الأمر بالنسبة للمدارس المتاحة وتكون الأولوية للمدارس القريبة من محيط السكن.

11- حفظ البيانات لإتمام عملية التسجيل للتقديم برياض الأطفال 2023- 2024 إلكترونيا.