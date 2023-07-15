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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

400 فرصة عمل جديدة للشباب.. تعرف على تفاصيل التقديم

وظائف
وظائف

وفرت وزارة العمل، للشباب من خلال إحدى شركات الخدمات والصيانة، 400 فرصة عمل جديدة، على أن يتم تحديد الراتب بحسب المقابلة.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 200 فرد أمن، و200 عامل نظافة (من الجنسين)، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل متوسط، أو بدون، وأن يتراوح عمره من 30 وحتى 50 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في الزقايق، الشرقية، بجوار سوبر ماركت أبو السعود، أو الاتصال على 01223544007، أو 0552284055، والتواصل مع المدير المسئول أحمد إبراهيم.

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