حجازى: مصر تتحدث عن مصلحة السودان بكل أطرافها (فيديو)

علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على البيان الختامي لقمة دول جوار السودان التي عقدت في مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إنه يجب الاستفادة من مناشدة وقف التصعيد والابتعاد عن مصالح بعض القوى.

وأضاف أن مضمون البيان الختامي للقمة يرتكز على وقف التصعيد وبناء الثقة دون إبطاء مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وإقامة ممرات آمنة.

وأشار إلى أن بيان قمة دول جوار السودان جاء شاملًا وله أبعاد سياسية واقتصادية، مشددًا على أهمية إطلاق حوار جماعي ولا بد من بدء عملية سياسية شاملة تلبي الطموحات وتحقق الاستقرار، مؤكدًا أن مصر تتحدث عن مصلحة السودان بكل أطرافها.