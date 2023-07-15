ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حجازى: مصر تتحدث عن مصلحة السودان بكل أطرافها (فيديو)

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على البيان الختامي لقمة دول جوار السودان التي عقدت في مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إنه يجب الاستفادة من مناشدة وقف التصعيد والابتعاد عن مصالح بعض القوى.

وأضاف أن مضمون البيان الختامي للقمة يرتكز على وقف التصعيد وبناء الثقة دون إبطاء مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وإقامة ممرات آمنة.

وأشار إلى أن بيان قمة دول جوار السودان جاء شاملًا وله أبعاد سياسية واقتصادية، مشددًا على أهمية إطلاق حوار جماعي ولا بد من بدء عملية سياسية شاملة تلبي الطموحات وتحقق الاستقرار، مؤكدًا أن مصر تتحدث عن مصلحة السودان بكل أطرافها.

مواد متعلقة

تفاصيل إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للمرأة فى القيادة

على قطب: مصر المتحدث الرسمى بلسان إفريقيا فى كل حديث خاص بالمناخ

خبير: ضم الحكومة للمرأة المعيلة لـ"تكافل وكرامة" فى غاية الأهمية

صلاح حليمة يكشف أهمية مشاركة الرئيس السيسى فى القمة التنسيقية بالاتحاد الإفريقى

بحضور الرئيس السيسى.. استعدادات الوفود لقمة منتصف العام التنسيقية بالاتحاد الإفريقى (فيديو)

العلاقات المصرية الكينية.. تاريخ طويل من التعاون المشترك (فيديو)

خبير اقتصادى يتحدث عن التقدم المحرز فى ملف الاندماج التجارى مع إفريقيا

السيسى يصل إلى كينيا للمشاركة فى قمة منتصف العام للاتحاد الإفريقى

الأكثر قراءة

طالب كلية الآداب يمزق جسد زوج شقيقته في المنصورة

زوجة "رجب بحة" لـ"الدستور": مرتضى منصور خرب بيتنا وجوزى غلبان وبنتى هتطلق

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

كيف ساهم مهرجان العلمين فى تعزيز روح الابتكار والريادة لدى الشباب؟

سقوط سيارة بوتاجاز من أعلى معدية فى مياه النيل ببنى سويف

حقيقة سرقة 3 سيدات موظف بطريق كفر البطيخ في دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»

تفاصيل نقل نتنياهو إلى المستشفى: يعانى «جفافًا» وفحوصات طبية إضافية

قوات الاحتلال تقمع وقفة ضد هدم المنازل فى سلوان