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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة مطروح" يتابع أعمال تطوير مستشفيات الصدر والحميات (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرى الدكتور مبروك سالم  وكيل وزارة الصحة بمطروح، بالمرور الميداني على مستشفيات الحميات والصدر بمطروح، لمتابعة أعمال التطوير الجارية، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

وتابع وكيل صحة مطروح آخر المستجدات بشأن أعمال التطوير الجارية بمبنى مستشفى الصدر بمطروح، والتى تتضمن قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم العناية مركزة بطاقة عددية ٦ أسرة، وأقسام الداخلى، وسكن الفريق الطبى وقاعة الاجتماعات وأقسام الأشعة والمعمل والخزانات الأرضية والعلوية والخدمات المركزية والإدارية حيث تفقد تنفيذ بعض الملاحظات التي سبق التوجيه بمراعاتها خلال التشطيبات النهائية بهدف زيادة القدرة الاستيعابية مع مراعاة معايير الجودة، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الكهرباء، مؤكدا على العمل الدائم لسرعة تشغيل المستشفى والأقسام الطبية بها.

كما تابع وكيل وزارة الصحة بمطروح آخر المستجدات بشأن أعمال التطوير الجارية بمبنى مستشفى الحميات، والوقوف على الموقف التنفيذى للأعمال الجارية والتى تعدت الـ  ٩٠ ٪؜ نسبة تنفيذ والتى  تتضمن قسم الغسيل الكلوى وجرى رفع بعض الملاحظات المستجدة به للعمل على تلافيها وبصفة عاجلة حرصًا على راحة المرضى، وقسم للكبد ومناظير الجهاز الهضمي، وقسم العناية المركزة، وقسم داخلي، وقسم الاستقبال وتفقد تنك الاكسجين الذى تم توريده بسعة ٥٠٠٠ لتر. 

وتفقد وكيل صحة مطروح تنفيذ بعض الملاحظات التي سبق التوجيه بمراعاتها خلال التشطيبات النهائية بهدف زيادة القدرة الاستيعابية وفقا لمعايير الجودة، موجها بسرعة  الانتهاء من أعمال لوحات الكهرباء، والانتهاء من محطة الأكسجين واعمال معالجة الخزانات الأرضية لسرعة تشغيل المستشفى والأقسام الطبية بها، خاصة قسم الغسيل الكلوي لصالح المرضي والمواطنين بمحافظة مطروح.

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